MS Hollendaren er snart klar for Finnmark

– Båten blir et løft for Finnmark, konkluderer Bjørn Henrik Kavli, divisjonsdirektør for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune. MS «Hollendaren» er ifølge inspektør Oddvar Runderheim godt rustet til å takle røff sjø, og båten har fått navn etter en fjelltopp i Måsøy. KombibåtNyanskaffelsen er en kombibåt og skal i første omgang ta over som fartøy i ruteoppsettet for MåsøyXpressen, i trafikk på sambandet Havøysund, Måsøy og Hammerfest. Bjørn Henrik Kavli forteller at «Hollendaren» etter hvert skal fungere som et reservefartøy for hele Finnmark og settes inn der det er behov.