Ansatt på City scene smittet

– Personen er ansatt på City Scene. Vi ber alle som har vært på City Scene lørdag kveld eller natt til søndag om å gå i 10 dagers karantene og å ta kontakt for å få tatt en koronatest, opplyser ordfører Monica Nielsen.

Kommunen ber også om at personer, som har vært på Barila søndag kveld om å bestille en koronatest og om å være særlig oppmerksomme på symtomer. Disse bes ikke gå i karantene, heter det.

– Vi har sterk mistanke om mutert virus og at det er delta-varianten. Personen har vært nærkontakt til tidligere smittet person og har vært i karantene. Karantenetiden er overholdt, da vedkommende fikk symtomer søndag ble test bestilt, vedkommende har fylt de gjeldende smittereglene, forteller Nielsen.

– Det er viktig å presisere at den ansatte på City scene har gjort alt rett. Selv etter karantenetiden kan man få påvist smitte og da er det viktig å ta testen, sier Nielsen til Altaposten.

Vedkommende kunne heller ikke vite om smitten ved besøk på Barila.

– Nå er det viktig at vår anmodning tas på alvor, sier Nielsen, som ellers ber om at man er våken for symptomer.

– Ta kontakt for å ta en test, sier hun til Altaposten.