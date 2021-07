nyheter

Rett nok er transportkorridoren Hammerfest – Alta –finskegrensen tatt inn i Nansjonal Transportplan, i første periode. Det er faglig og politisk enighet om at Kløfta-utbyggingen bør parallellutbygges med nye trase for E45 forbi Eiby. Uten en klar politisk prioritering sier kilder til Altaposten at Kløfta-utbyggingen neppe blir startet opp før i 2025, kanskje mer sannsynlig i 2026/27.