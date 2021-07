nyheter

Alta IF har inngått avtale med Coop Finnmark om etablering av butikk i sitt nye praktanlegg på Aronnes. Leder i Alta IF Torbjørn Saggau Holm er svært fornøyd for avtalen. Alta IF har tidligere i år fått grønt lys for ny butikk og 50 boenheter innenfor arealet idrettsforeningen og Finnmarkseiendommen eier på Aronnes.