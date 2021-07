nyheter

– Vi gjør det fordi tiden er moden for at vi gjennomfører en renovering av butikken. Vi har ståltro på konseptet til Sport 1, og ser det som veldig konkurransedyktig til tross for at vi får flere store kjeder inn i Alta. Det er bakgrunnen for at vi gjør det, forteller Paul Arne Lind, styreleder og deleier av Sport 1.