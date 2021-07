Kjøper tid for JARO som får 10 års lagring på LNFR-område

nyheter

Altaposten kunne fredag fortelle at innsigelsene for spredt bebyggelse, de fleste i Tverrelvdalen, nå er trukket av Statsforvalteren etter uker med forhandlinger. Den formelle bekreftelsen på at også den mest omdiskuterte, fradelingen hos Jens Sivertsen, nå blir trukket foreligger ikke. Den ventes å komme i løpet av kort tid.