nyheter

Varaordfører og leder i Alta Senterparti, Jan Martin Rishaug, sier at han og partiet tar sterk avstand fra at det skal ha vært noen form for bevisst forskjellsbehandling i avgjørelsen om å gi bonde og Senterparti-politiker Liv Unni Opgård tillatelse til å fradele en boligtomt sentralt på gården i Tverrelvdalen.