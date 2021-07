– På tide å satse på småbyene

nyheter

Flere desentraliserte utdanninger. Stedsuavhengige statlige arbeidsplasser. Mer satsing på IKT. Det skal styrke småbyer og større tettsteder.

Ny rapport slår nemlig fast at småbyer og tettsteder er viktige kraftsentre for distriktene. I Finnmark gjelder dette den mellomstore byen Alta, og småbyene Hammerfest, Kirkenes, Lakselv og Vadsø.

– Det har vært mye fokus på de minste grendene og de store byene. Nå vil vi satse på større tettsteder og småbyer. Vi ser at de betyr mye for spredt bosetting og distriktene, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Det er viktig å ha kraftsentre med sentrale velferdstjenester og handel, med tilbud som teater og konserter, pub eller kafe. Alle de små grendene har ikke det, men har du tilbudene i småbyene er det likevel en viss nærhet. Det er By- og regionforskningsinstituttet NIBR som har laget utredninga på oppdrag fra kommunaldepartementet. Denne uka er rapporten klar.

– Alt kan ikke være alle steder, men man kan ha det på steder som Alta. Vi legger nå opp til økt desentralisert utdanning, gode arbeidsfellesskap, og stedsuavhengige statlige arbeidsplasser. Har du for eksempel en jobb i Skatteetaten, og ønsker å flytte til Alta, så vil vi at det skal være mulig, sier ministeren.

Skal kunne flytte jobben fra Oslo til Alta

I en ny «Strategi for småbyer og større tettsteder» løftes det frem hvordan ansatte i staten kan jobbe i lokale kontorfellesskap ute i distriktene. Dette er noe en har lært av korona-pandemien, som har gitt oss et krasjkurs i digitale løsninger. Men samtidig trenger man menneskelig kontakt, folk trenger folk.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR har laget utredningen som viser hvordan småbyer og større tettsteder fungerer som regionale kraftsentre for kommunaldepartementet.

Derfor vil regjeringa nå satse ekstra på disse småbyene. I Finnmark er handler det om Alta, Kirkenes, Hammerfest, Vadsø, men også Lakselv. Regjeringa mener sterke småbyer og tettsteder er viktige for å gjøre det attraktivt å bo, leve og jobbe i hele landet.

Med støtte i denne utredningen har regjeringa nå laget en egen strategi for hva de vil gjøre. Kort oppsummert handler det om dette:

Å kunne ta med seg sin statlige arbeidsplass «hjem til Alta».

Å opprette flere desentraliserte studieplasser, særlig innen IKT.

Å opprette felles, digitalt og nasjonalt bookingsystem for reiselivsnæringa.

Dette er punkter som Helleland trekker frem etter at NIBR-rapporten slår fast hvor viktige mellomstore byer og større tettsteder er for utviklinga i distriktene.

Ny strategi for desentralisert utdanning

Den nye strategien legger opp til flere desentraliserte utdanninger i småbyene, men underlagt universiteter og høyskoler. Målet er å få ungdommene til å bli i distriktet.

– I Alta er det for eksempel mange IKT-bedrifter som har et skrikende behov for mer IKT-kompetanse for å vokse og utvikle seg. Vi ønsker å sette i gang programmer som kobler bedriftenes behov med utdanningstilbudene, sier hun.

Det nye distriktsprogrammet vil knytte til seg regionale aktører, som studiesentre, som i samarbeid med utdanningsinstitusjoner kan få støtte til utdanningstilbud, og da særlig høyrere yrkesfaglige utdanninger.

Vil flytte statlige arbeidsplasser ut

Med sterke kraftsentre vil det også være gode klynger der folk i ulike bransjer kan jobbe sammen, sånn som Kunnskapsparken i Alta. Det harmonerer godt med det Helleland forteller videre.

– Vi vil at man skal kunne ta med seg sin statlige arbeidsplass og flytte fra storbyen, og ut til disse kraftsentrene. I kriminalomsorgen vil det ikke gå, for der må man ha nærhet til fengslene. Men i direktoratene, i Lånekassen, og flere andre statlige virksomheter vil man kunne flytte til for eksempel Alta, og ta jobben med seg, sier hun.

Kraftsentrene vil ha attraktive kontorfellesskap hvor en kan ha sin arbeidsplass, men selvfølgelig vil det nok også innebære litt reising.

– Rapporten viser at disse tettstedene og byene har stor betydning for distriktet rundt, og for å sikre spredt bosetting er det viktig å styrke dem. Også for å sikre verdiskaping i hele landet.

Ny digital satsing for reiselivet

– Akkurat nå er det særlig reiselivsbedriftene som sliter mest. Hvor er de i denne satsingen?

Helleland hadde et dialogmøte med nettopp reiselivsnæringa i Alta for et halvt års tid siden. Næringa sliter på grunn av koronapandemien. Fra før av er næringa preget av å være fragmentert med mange små bedrifter med få ansatte. Dette er noe ministeren har tatt med seg når de planlegger for fremtiden. Et felles bookingsystem kan gjøre det lettere for næringa.

– Vi trenger et mer slagkraftig reiseliv som også er mer digitalt. Derfor ønsker jeg at vi får opp et felles, digitalt bookingsystem for hele Norge, kanskje hele Norden, sier hun.

Da tenker man at alt av opplevelser, mat og overnatting samles på ett digitalt bookingsted. Ett mål er å konkurrere med de internasjonale bookingsystemene, som tar en stor del av kaka av inntjeningen.

– Har man lyst å oppleve nordlysturisme, lokal mat, så skal man kunne finne det enkelt fra utlandet, sier hun.

I strategien ligger det også an til større satsing på attraktive og kompakte sentrumsområder, og et bredere tjeneste- og kultur- og fritidstilbud i disse småbyene.

– Kraftsentrene kan tiltrekke seg flere unge, og skape blilyst og bolyst. Det handler om å få fart på Norge, få fart på Nord-Norge etter korona. Vi må skape mange nye arbeidsplasser i privat sektor, for det er jo der skatteinntektene kommer fra. Så nå vil vi gjøre alt i vår makt for at de jobbene etableres, slår Helleland fast.