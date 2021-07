Færre mistet lappen grunnet høy hastighet, UP-sjefen vet ikke hvorfor

nyheter

Statistikken for Utrykningspolitiet (UP) viser at det ble beslaglagt nærmere 100 færre førerkort i første halvår 2021 sammenlignet med samme periode i 2019 og 2020. Distriktssjef for UP i Nordland, Troms og Finnmark, Geir Marthinsen, kan bare forklare deler av nedgangen. På grunn av koronatiltak har det blitt gjennomført færre ruskontroller, noe som har ført til at antall førerkortbeslag sank fra 130 i første halvdel av 2020 til «bare» 79 i årets seks første måneder.