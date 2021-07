Konfliktrådet fikk 95 saker på bordet første halvår

nyheter

– Det har det vært en liten økning i antall straffesaker som overføres konfliktrådet, sammenlignet med i fjor.

Tallene fra første halvår

Totalt sett har det kommet 26 straffesaker og 24 henlagte saker fra politiet. Tilsvarende tall for i fjor var henholdsvis 20 og 16, opplyser Anita Sommer om første halvår. Hun er leder for konfliktrådet i Finnmark.

Det er videre kommet inn 45 sivile saker, nøyaktig samme antall som i fjor på samme tid.

– Ingen ungdommer i vårt område er idømt ungdomsstraff i år, mens to har fått ungdomsoppfølging. På samme tid i fjor var det fire ungdommer som fikk disse reaksjonene, heter det i en pressemelding.

Godt alternativ

Konfliktrådene har totalt sett hatt en økning på seks prosent i antall saker i 2021, sammenlignet med samme periode i 2020. Anita Sommer mener mekling er et godt alternativ.

– Når personer gjør mindre lovbrudd, er det viktig at de blir stilt til ansvar. Likevel er det ikke et poeng å bruke de sterkeste reaksjonene vi har for slike handlinger, mener hun.

– Mekling i konfliktråd kan løse konflikter og skape trygghet på en måte som er vanskelig å få til med andre strafferettslige reaksjoner. Dette henger sammen med at partene selv må ta ansvaret for situasjonen sin, og at de sammen finner løsninger, sier Sommer.