Fryktet velt med kajakk, men det lå et padlebrett i vannet

Like etter klokken to i natt ble det igangsatt redningsaksjon ved Trangdalsvatn, 35 kilometer sør for Alta ved E6.

Meldingen var at en kano eller kajakk lå med kjølen i været. Brann, politiet og redningshelikopter var med i redningsaksjonen.

Klokken halv fire ble det bekreftet at gjenstanden i vannet er et såkalt SUP-brett, eller et padlebrett. Brettet har ligget i vannkanten og blåst utpå vannet. Brettet drev nordover på vannet.

En familie savnet brettet og heldigvis dreide det seg ikke om personer. Aksjonen ble derfor avsluttet.

Det kommer også en bønn fra politiet etter aksjonen: Ikke la gjenstander som kan blåse ut på sjø eller vann ligge i vannkanten. Sørg for at disse blir sikret.