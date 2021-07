nyheter

– En av to snakker ikke sant om hva som er Senterpartiets politikk, men jeg velger å stole på partileder Trygve Slagsvold Vedum og helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe. Når de sier at Senterpartiet skal sørge for at det etableres fødeavdeling i Alta tror jeg at det er partiets løfte til folk i Alta. Det er uansett veldig uheldig at toppene på Senterpartiets stortingsliste i Finnmark gang etter gang drar partiets politikk i tvil, sier leder i Alta Senterparti, Jan Martin Rishaug.