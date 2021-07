nyheter

I over to år har Inger Helen Eriksen og Daniel Guttormsen hatt det de mener minner mest om et verksted/bilopphuggeri som nærmeste nabo. Den slitne jordbruksbygningen de deler gårdsplass med huser virksomhet som ekteparet mener ikke hører hjemme her, i alle fall ikke hensyntatt at eiendommen er regulert som jordbruksområde (LNF).