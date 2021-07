nyheter

Sommeren 2026 er det 200 år siden The Alten Copper Works startet opp med kobbergruvene i Kåfjord. Jubileet bør brukes til å dokumentere og formidle historien om kobberverket til nye generasjoner altaværinger. Mange av de sentrale områdene hvor gruvedrifta foregikk er for ettertida godt dokumenterte både gjennom plansjeverk og tegninger i forbindelse med Gaimarekspedisjonen og av fotografier fra 1880-tallet og utover. Et sentralt område, kvenbyen på Kreta lengst inne i fjorden, finner man imidlertid lite dokumentert gjennom gamle bilder. Hvordan var bebyggelsen i kvenbyen? De tuftene man i dag finner på vestsida av munningen av Mathiselva er relativt beskjedne.