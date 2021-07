nyheter

Deltakerne i Altapostene er i alle aldre. Her er det 10 år gamle Edel Eikseth som har tatt et morsomt bilde av BabyYoda som koser seg med en pølse på St.Hansaften.

For uinnvidde får vi tilføye at BabyYoda er en del av Star Wars-universet, det vil si et småbarnsmedlem av de samme navnløse artene som Yoda og Yaddle, fritt etter Wikipedia.

Bli med i Altapostens fotokonkurranse: Send inn til redaksjonen@altaposten.no.

Premien til sommerens bilde er 5.000 kroner.