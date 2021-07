Disse har kjøpt og solgt eiendom siste uke

nyheter

Alta kommune

Trollbærveien 14 (Gnr 32, bnr 79, seksjon 19) er solgt for kr 2.925.000 fra Ellen Sandvik Berg til Rikke Stabell (28.06.2021)

Kvileskogen 19 (Gnr 29, bnr 397, seksjon 18) er solgt for kr 3.050.000 fra Hilde Norma Lindahl til Martine Berg (28.06.2021)

Lærer Rustens vei 11 (Gnr 24, bnr 245) er solgt for kr 88.700 fra Alta Kommune til Asgeir Knutsen (28.06.2021)

Markveien 51 A (Gnr 28, bnr 250, seksjon 23) er solgt for kr 4.966.860 fra Britt Løkkheim og Knut Leo Abrahamsen til Knut Roger Lillemoen og Tone Romsdal Lillemoen (28.06.2021)

Holtenbakken 14 (Gnr 27, bnr 1101) er solgt for kr 64.550 fra Alta Kommune til Victor Isaksen (28.06.2021)

Holstsletta 117 (Gnr 32, bnr 676, seksjon 20) er solgt for kr 2.750.000 fra Re Eiendom As til Lemet H Klemetsen Hætta (28.06.2021)

Amtmannsnesveien 30 (Gnr 31, bnr 270) er solgt for kr 6.700.000 fra Geir Søderholm til Andersen Arbeidsdykking As (28.06.2021)

Leirbotnvatn Sør 41 (Gnr 41, bnr 13) er solgt for kr 700.000 fra May Qvive til Jørn Daniel Hole (29.06.2021)

Gnr 42, bnr 43 er overdratt fra Erna Rundsveen til Bjørn Arild Rundsveen (30.06.2021)

Overdragelsen omfatter også Russeluftveien 370 (Gnr 43, bnr 39)

Overdragelsen omfatter også Russeluftveien 322 (Gnr 43, bnr 63)

Overdragelsen omfatter også Gnr 43, bnr 75

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 15) er solgt for kr 6.490.000 fra Alta Vest As til Erna Johannessen (30.06.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 10) er solgt for kr 3.980.000 fra Alta Vest As til Kjetil Thoresen og Merete Jørstad (30.06.2021)

Sagasvingen 22 (Gnr 38, bnr 938) er solgt for kr 754.178 fra Alta Kommune til Marius Granshagen Nord (30.06.2021)

Steinfosstien 6 (Gnr 24, bnr 65) er solgt for kr 7.000.000 fra Tatiana Mikkelsen til Aina Kristensen og Tormod Kristensen (30.06.2021)

Seljeveien 8 A (Gnr 33, bnr 996, seksjon 1) er solgt for kr 3.200.000 fra Tor-Magne Olsen til Bülent Dogan og Christina Arnesen Dogan (30.06.2021)

Tollevikbergan 1 (Gnr 27, bnr 1452, seksjon 10) er solgt for kr 6.800.000 fra Svein Erik Dalheim og Trude Søderholm til Gøril Ongamo og Ronald Seipæjervi (01.07.2021)

Andel av Raipasveien 80 (Gnr 34, bnr 306) er overdratt for kr 500.000 fra Tonje Helen Lamøy til Tom-Vidar Nordgård (01.07.2021)

Seterveien 8 (Gnr 35, bnr 274) er solgt for kr 2.500.000 fra Stine Hedvig Moland til Edvard Moland (01.07.2021)

Gnr 27, bnr 1681 er solgt for kr 11.563.200 fra Altahøyden Utbygging As til Simonsen Sj Eiendom As (01.07.2021)

Aspesvingen 44 (Gnr 38, bnr 835, seksjon 35) er solgt for kr 3.100.000 fra Martin Støyten og Mia Cecilie Medlie til Yngve Mathisen (02.07.2021)

Tollevikbergan Borettslag andelsnr 21 er solgt for kr 2.100.000 fra Kari Røkenes Nilsen til Leif Andreas Suhr og Line Susann Isaksen (02.07.2021)