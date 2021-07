Landet avtale med eiendomsgigant: – Nå er vi rustet for ekstrem vekst

nyheter

Etter flere heftige år med oppkjøp og vekst, er Nordlysbyen Eiendom AS nå rustet for å gire opp satsingen i Nord-Norge betraktelig, ifølge direktør Jonas Aalstad Haugen. Han har fått med seg Fredensborg AS som partner i selskapet. Etter en rettet emisjon mot Fredensborg, vil sistnevnte eie 50 prosent av aksjene i Nordlysbyen Eiendom, med Haugens Innopro AS som den andre eieren.