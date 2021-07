Frykter at Delta-varianten er kommet til Alta

nyheter

Fredag klokken 12.15 varslet Alta kommune om to nye smittetilfeller – og klokken 14.30 meldtes det om enda ett smittetilfelle.

Alta kommune har i kveld fått ytterlige informasjon om smittetilfellene og frykter nå at Delta-varianten er kommet til byen

– Utbruddet betegnes som noe uoversiktlig. Kommuneoverlegen ser behov for å være strengere på karantene. Ventekarantene vurderes benyttet som tiltak, opplyser ordfører Monica Nielsen.

Ventekarantene er etter de nasjonale føringene nå avviklet, og det er opp til kommunene å benytte seg av det når de ser behov for det, opplyser Nielsen.

I skrivende stund er det 12 i karantene grunnet dagens første to positive prøvesvar. Ettersom det er mistanke om Delta-varianten ønsker Alta kommune at alle som har vært innom følgende steder onsdag 30.06 er oppmerksomme på symptomer, og ha lav terskel for testing:

Peppes pizza, mellom klokken 16 til 18

Gabo bar, mellom klokken 20.30 til 22

Barila mellom 18.30 til 20.30 og 22 til 24

– Ettersom Delta-varianten er mer smittsom og vi nå har fått denne informasjonen, vil vi at de som har vært innom disse stedene på de klokkeslettene, bestiller en test. Vi vil teste alle som har vært innom på disse tidspunktene, heter det.

Testene vil behandles i løpet av helga.

– Da vi ikke har fly til Tromsø lørdag, tas disse søndag. Koronatelefonen vil også være åpen på søndag, mer informasjon vil komme. Oppfordringen fra Alta kommune er klar og tydelig, begrens antall nærkontakter, og bestill test også ved lette symptomer.