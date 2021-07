nyheter

Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum stilte opp i ti minutter langt intervju i Radio Alta fredag formiddag for å klargjøre Senterpartiets politikk overfor Alta. Her garanterte Slagsvold Vedum blant annet for at med Senterpartiet i regjering vil de etablere fødeavdeling i Alta med tilhørende akuttfunksjoner.