Vedum slår fast at ingen behøver å tvile på Sp i sykehussaken

Partileder Trygve Slagsvold Vedum justerer kursen for Finnmark Senterparti i intervju i et intervju som blir sendt på lufta fredag morgen i Radio Alta. Intervjuet må sees i lys av at velgerne er i villrede om hva Senterpartiet i Finnamrk står for. I InFacts ferske måling for Ifinnmark og andre A-media-aviser i Nord-Norge kommer Senterpartiets fall klart fram. Totalt er 3023 intervjuet automatisk, såkalt sms-intervjuer. Når målingen brytes ned på hvert av de tre nordligste fylkene viser det samme trend, Senterpartiet faller som en stein, og mest i Finnmark. Og aller mest i Alta.