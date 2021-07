nyheter

Onsdag gjorde arbeidsgiver Statnett ære på Bernhard Thomassen som takker av etter 52 år i bransjen. Under tilstelningen hos Statnett kunne prosjektleder for Statnetts store prosjekt, 420 kV-ledning i Finnmark som er under bygging, Jacob Grønn, overbringe en takk fra Kongen i form av fortjenstmedalje i sølv.