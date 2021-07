Disse har kjøpt og solgt bolig i juni: Månedens dyreste ble omsatt i østfylket

nyheter

Alta kommune

Thomasbakken 24 (Gnr 27, bnr 23) er overdratt fra Willy Thomassen til Liv Katharine Thomassen (01.06.2021)

Overdragelsen omfatter også Gnr 27, bnr 26

Breverud Borettslag andelsnr 60 er solgt for kr 2.375.000 fra Linn-Johanne Nilsen til Vegard Haldorsen (01.06.2021)

Storsandnes 78 (Gnr 10, bnr 110) er solgt for kr 500.000 fra May Yvonne Paulsen til Bjørn-Tore Thomassen og Camilla K Gaup Johnsen (01.06.2021)

Bekkefaret 29 (Gnr 27, bnr 954, seksjon 2) er solgt for kr 4.790.000 fra Kenneth Walter Strifeldt til Jonathan Israel Huber og Mari Mortensen-Huber (02.06.2021)

Skiferveien 9 (Gnr 27, bnr 419, seksjon 1) er solgt for kr 3.550.000 fra M Tommy A Johannessen-El til Beathe Sylvi Rød og Per Arne Rød (02.06.2021)

Saga 30 (Gnr 38, bnr 727) er solgt for kr 5.100.000 fra Jan Erik Johnsen til Unni Hansen (02.06.2021)

Aspemyra 10 (Gnr 38, bnr 836, seksjon 8) er solgt for kr 2.950.000 fra Jørgen Hansen til Silje Aksberg Strifeldt (02.06.2021)

Gakoriåsen Borettslag andelsnr 21 er solgt for kr 1.800.000 fra Sandra Lusie Moen til Marie Helene Sara (02.06.2021)

Andel av Rødsvingelveien 44 B (Gnr 33, bnr 917, seksjon 1) er overdratt fra Tom Andreas Holmgren til Helene Marie H Holmgren (03.06.2021)

Komsa Borettslag andelsnr 10 er solgt for kr 3.000.000 fra Liv Brita Hætta Myrmel og Stian Dyrnes Myrmel til Siv Tanja Gaup (03.06.2021)

Gakorimyra Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.490.000 fra Helene Eriksen Skavhaug og Thomas Gustavsen til Lena Karlstrøm (03.06.2021)

Markveien 39 (Gnr 28, bnr 119, seksjon 14) er solgt for kr 2.330.000 fra Olga Fomicheva til Jahn Henning Heimdal (03.06.2021)

Kvenvikveien 64 (Gnr 25, bnr 64) er solgt for kr 1.400.000 fra Jørgen Jonas til Alexander Somby Larsen (03.06.2021)

Salget omfatter også Gnr 25, bnr 88

Gnr 35, bnr 285 er solgt for kr 12.190 fra Finnmarkseiendommen til Bollo Hytteforening (04.06.2021)

Gnr 9, bnr 1, fnr 5 er overdratt til Berit Jenssen (04.06.2021)

Tømmerstien 4 (Gnr 33, bnr 75, seksjon 22) er solgt for kr 3.450.000 fra Rikke Storvann Sætermo og Robin Kråkstad til Tove Johnsen (04.06.2021)

Gartnerihagen Borettslag andelsnr 36 er solgt for kr 5.900.000 fra Lars Helge Beldo til Alteidet Eiendom As (04.06.2021)

Granåsveien 52 A (Gnr 27, bnr 918, seksjon 20) er solgt for kr 3.500.000 fra Lars Helge Beldo til Alteidet Eiendom As (04.06.2021)

Gartnerihagen Borettslag andelsnr 22 er solgt for kr 775.000 fra Lars Helge Beldo til Alteidet Eiendom As (04.06.2021)

Knausen Borettslag andelsnr 38 er solgt for kr 2.860.000 fra Kari Moe Øien Andersen til Karen Colban Hoel (04.06.2021)

Knausen Borettslag andelsnr 37 er solgt for kr 2.860.000 fra Trude Brobakk til Rune Waaler og Truls Waaler (04.06.2021)

Andel av Gnr 44, bnr 1, fnr 24 er overdratt fra Bjørn Hugo Bekkstrand og Veronica Haug til Gunn-Elin J Knutsen og Kjell Ivar P Knutsen (07.06.2021)

Tollevikbergan Borettslag andelsnr 24 er overdratt fra Randi Beate Jakobsen til Beathe Kristine Danielsen, Eva Rasmussen Behner, Fred Arne Ulriksen, Gunn Helga Martinsen, Linda Beathe Stellander og Reidun Rasmussen (08.06.2021)

Skogveien 48 (Gnr 33, bnr 751) er solgt for kr 6.300.000 fra Lillian Berg til Tor-Magne Olsen (08.06.2021)

Kvenvikveien 21 (Gnr 25, bnr 69) er solgt for kr 3.450.000 fra Audrone C Pettersen og Leif Magne Pettersen til Elin Eliasbeth Bjørnø og Trond Eirik Bjørnø (09.06.2021)

Altaveien 238 (Gnr 31, bnr 284) er solgt for kr 4.100.000 fra Bjørn Ivar Westgaard, Christian Westgaard, Ellen Birgitte Heitmann, Hanna Elisabeth Westgaard, Hans Arne Westgaard, John Sigurd Westgaard, Kristin Hågensen, Ragnhild Øvergård og Vidar Westgaard til Vw Holding As (09.06.2021)

Altaveien 238 (Gnr 31, bnr 284) er overdratt fra Sigurd Westgaard til Bjørn Ivar Westgaard, Christian Westgaard, Ellen Birgitte Heitmann, Hanna Elisabeth Westgaard, Hans Arne Westgaard, John Sigurd Westgaard, Kristin Hågensen, Ragnhild Øvergård og Vidar Westgaard (09.06.2021)

Karl Johnsens vei 14 A (Gnr 29, bnr 480) er solgt for kr 6.990.000 fra Frank Rudolf Olaussen til Hans Julius Norbye og Maret E Mikkelsdtr Eira (09.06.2021)

Raipasveien 22 C (Gnr 33, bnr 339, seksjon 15) er solgt for kr 2.900.000 fra Ruth Ellinor E Forsberg til Hildegunn Suhr (09.06.2021)

Trosteveien 8 (Gnr 27, bnr 1302) er solgt for kr 5.750.000 fra Ketil Iki til Anette Sara Andersen og Lene Haugjord (09.06.2021)

Knausen Borettslag andelsnr 6 er solgt for kr 2.190.000 fra Ørjan Thormod Gamst til Eirik Haug Røe (10.06.2021)

Gakorisletta Brl andelsnr 12 er solgt for kr 3.050.000 fra Maria Eliassen og Radu Octavian Braticevici til Maria Øien (10.06.2021)

Skogheim 26 (Gnr 38, bnr 974) er solgt for kr 857.780 fra Alta Kommune til Lisa Kristensen Knudsen og Tobias Haukland (10.06.2021)

Kvileskogen 1 D (Gnr 29, bnr 418, seksjon 4) er solgt for kr 2.500.000 fra Ida Rygvik Marstein til Tone L Johansen Bjørkli (10.06.2021)

Nordre Ringvei 5 (Gnr 29, bnr 161) er solgt for kr 3.460.000 fra Solveig Karoline Olsen til Bente Sjursen og Trond Arild Negård (11.06.2021)

Altagårdsbakken 4 (Gnr 31, bnr 459) er solgt for kr 5.270.000 fra Unn Merete Jonassen til John Isak Nilsen Sara (11.06.2021)

Tyttebærveien 7 (Gnr 32, bnr 387) er solgt for kr 4.200.000 fra Leif Andreas Suhr til Charlotte Westgaard og John Sigurd Westgaard (14.06.2021)

Gakoriveien Borettslag andelsnr 11 er solgt for kr 2.750.000 fra Ingrid I G Nikkinen til Mats Ørjan Rydningen (14.06.2021)

Gartnerihagen Borettslag andelsnr 35 er solgt for kr 2.900.000 fra Signar Olaussen til Odd Werner Olsen (14.06.2021)

Tollevika Terrasse Ii Borettslag andelsnr 31 er solgt for kr 3.400.000 fra Stanislaw Czownicki til Inger Liv Kristiansen og Kenneth L Kristiansen (15.06.2021)

Gnr 33, bnr 702, seksjon 1 er solgt for kr 1.550.000 fra Vonheim Eiendom As til Finnmark Tak Og Bygg As (16.06.2021)

Salget omfatter også Gnr 33, bnr 702, seksjon 11

Gnr 33, bnr 702, seksjon 2 er solgt for kr 1.900.000 fra Vonheim Eiendom As til Heimstad Eiendom As (16.06.2021)

Salget omfatter også Gnr 33, bnr 702, seksjon 3

Bekkefaret 31 (Gnr 27, bnr 954, seksjon 1) er solgt for kr 4.790.000 fra Kenneth Walter Strifeldt til Harald Lien og Tatiana Krutova (16.06.2021)

Lensmannsveien 6 (Gnr 31, bnr 9) er solgt for kr 2.600.000 fra Fredrik Olsen til Ulf Inge Arnesen (16.06.2021)

Mortensnes 1 (Gnr 45, bnr 50) er overdratt fra Svein Oddvar Iversen til Else-Barbro Kristoffersen (16.06.2021)

Svaneveien 69 (Gnr 26, bnr 245) er overdratt for kr 2.022.000 fra Erling Vilfred Andreassen til Gunn Elisabeth Tuff og Tom-Even Andreassen (16.06.2021)

Åsveien 23 (Gnr 29, bnr 1, fnr 87) er solgt for kr 4.600.000 fra Linn Knudsen og Tor Erland Nilsen til Ten Utvikling As (16.06.2021)

Andel av Russeluftveien 46 (Gnr 40, bnr 131) er overdratt fra Kaare Pedersen til Arna Ragnfrid Pedersen (16.06.2021)

Valhallveien 9 A (Gnr 29, bnr 340) er solgt for kr 3.150.000 fra Rikke Syvertsen Raknes til Sahara Rai (16.06.2021)

Andel av Svaneveien 40 (Gnr 26, bnr 185) er overdratt fra Svein Erik Danielsen til Rigmor J Danielsen (17.06.2021)

Holstsletta 86 (Gnr 32, bnr 705) er solgt for kr 662.652 fra Re Eiendom As til Arild Storhaug og Cathrine Storhaug (17.06.2021)

Gnr 32, bnr 729 er overdratt fra Rasmussen Arne Eiendom As til Zz Eiendom As (17.06.2021)

Trollbærveien 12 (Gnr 32, bnr 79, seksjon 14) er solgt for kr 3.100.000 fra Jim Fredrik Bull og Line Jacobsen Nora til Øystein Isaksen (17.06.2021)

Tverrelvdalsveien 81 (Gnr 38, bnr 236) er overdratt fra Hans Arvid Sætrum til Kristoffer Sætrum (17.06.2021)

Skogheim 17 (Gnr 38, bnr 931) er solgt for kr 772.002 fra Alta Kommune til Christoffer Suhr Johansen og Marthe Heggeli Johansen (17.06.2021)

Humleveien 13 (Gnr 32, bnr 437) er overdratt fra Bjørn Einar Mella til Mella Bjørn Eiendom As (17.06.2021)

Nikkihompen 47 (Gnr 40, bnr 253, fnr 23) er solgt for kr 800.000 fra Triangelen As til Joachim Boberg Leirbakken (18.06.2021)

Andel av Bossekopveien 46 (Gnr 27, bnr 942) er overdratt for kr 2.750.000 fra Jonn Moldskred til Marit Bjerkeng (18.06.2021)

Tollevikbergan 1 (Gnr 27, bnr 1452, seksjon 4) er solgt for kr 4.590.000 fra Frode Andreas Wilhelmsen til Mads Stian Hansen (18.06.2021)

Breverud Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.300.000 fra Anette Sara Andersen til Ole Martin Suhr Opgård (21.06.2021)

Andel av Gnr 43, bnr 20 er overdratt fra Magnar Georg Hansen til Bente Hansen, Jan Ivar Hansen og Rudolf Hansen (22.06.2021)

Tømmerstien 4 (Gnr 33, bnr 75, seksjon 24) er solgt for kr 3.700.000 fra Jarl Inge Falch til Judith Annie Somby (22.06.2021)

Skogheim 14 (Gnr 38, bnr 917) er solgt for kr 789.826 fra Alta Kommune til Einar Nord og Linda Mariann Aas (22.06.2021)

Gnr 26, bnr 605 er solgt for kr 606.099 fra Alta Kommune til Morten Cato Johansen og Sen Victoria Johansen-E (22.06.2021)

Andel av Altagårdsbakken 11 (Gnr 31, bnr 455) er overdratt for kr 1.200.000 fra Line Marion Wilhelmsen til Ronny Wilhelmsen (22.06.2021)

Holstsletta 119 (Gnr 32, bnr 676, seksjon 19) er solgt for kr 3.150.000 fra Re Eiendom As til Anette T Kristiansen (23.06.2021)

Linehøyden 5 (Gnr 30, bnr 55) er overdratt fra Britt Marie Mikkelsen og Harald Mikkelsen til Lise Merethe Mikkelsen (23.06.2021)

Tømmerstien 2 D (Gnr 33, bnr 75, seksjon 33) er solgt for kr 2.720.000 fra Malene Trosten Cottew til Paul Kristian Kristensen (23.06.2021)

Andel av Rødsvingelveien 25 (Gnr 33, bnr 833) er overdratt fra Karl Tore Holten til Kristine N Eira Holten (23.06.2021)

Holstsletta 121 (Gnr 32, bnr 676, seksjon 24) er solgt for kr 3.490.000 fra Re Eiendom As til Tonje Helen Røde (23.06.2021)

Gakorimyra Borettslag andelsnr 30 er solgt for kr 2.570.000 fra Judith Annie Somby til Tony Boine (23.06.2021)

Kronstad Borettslag andelsnr 43 er overdratt for kr 2.130.000 fra Gunn K Kemi Granberg til Richardt Hestvik Johnsen (24.06.2021)

Lineveien 2 A (Gnr 30, bnr 43) er overdratt fra Roald Oddleif Strifeldt til Robin Strifeldt (24.06.2021)

Aspemyra 34 A (Gnr 38, bnr 876) er solgt for kr 7.026.420 fra Johansen Eiendom As til Camilla Holmen og Jan-Frode Hansen (24.06.2021)

Holstsletta 121 (Gnr 32, bnr 676, seksjon 22) er solgt for kr 3.250.000 fra Re Eiendom As til Tomas Johansen (24.06.2021)

Altenes 77 (Gnr 44, bnr 12, fnr 4) er solgt for kr 1.000.000 fra Inger Liv Håskjold Ryan og Kjetil Ryan til Bjarne Hansen (24.06.2021)

Holstsletta 115 (Gnr 32, bnr 676, seksjon 21) er solgt for kr 3.370.000 fra Re Eiendom As til Jøran Nilsen og Therese Sætermo Hansen (24.06.2021)

Andel av Gnr 3, bnr 19 er overdratt fra Sigvald Ednar Olsen til Jorunn Irene Røberg-Olsen og Siv Hilde Oware (24.06.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 60, bnr 15

Gammelsetra 18 (Gnr 35, bnr 88) er overdratt for kr 400.000 fra Berit Nilsen Krogh til Arild Krogh (25.06.2021)

Saga 15 (Gnr 38, bnr 250) er overdratt fra Jostein Johansen til Berit Lillian I Johansen (25.06.2021)

Kløyva 55 (Gnr 12, bnr 138) er overdratt for kr 3.500.000 fra Elin Knudsen Pedersen og Ståle Kjellmann til Espen Kjellmann og Katrine Johannessen (25.06.2021)

Kløyva 51 (Gnr 12, bnr 169) er overdratt for kr 2.500.000 fra Espen Kjellmann til Elin Knudsen Pedersen og Ståle Kjellmann (25.06.2021)

Holtenbakken 14 (Gnr 27, bnr 1101) er solgt for kr 64.550 fra Alta Kommune til Victor Isaksen (28.06.2021)

Lærer Rustens vei 11 (Gnr 24, bnr 245) er solgt for kr 88.700 fra Alta Kommune til Asgeir Knutsen (28.06.2021)

Holstsletta 117 (Gnr 32, bnr 676, seksjon 20) er solgt for kr 2.750.000 fra Re Eiendom As til Lemet H Klemetsen Hætta (28.06.2021)

Markveien 51 A (Gnr 28, bnr 250, seksjon 23) er solgt for kr 4.966.860 fra Britt Løkkheim og Knut Leo Abrahamsen til Knut Roger Lillemoen og Tone Romsdal Lillemoen (28.06.2021)

Amtmannsnesveien 30 (Gnr 31, bnr 270) er solgt for kr 6.700.000 fra Geir Søderholm til Andersen Arbeidsdykking As (28.06.2021)

Trollbærveien 14 (Gnr 32, bnr 79, seksjon 19) er solgt for kr 2.925.000 fra Ellen Sandvik Berg til Rikke Stabell (28.06.2021)

Kvileskogen 19 (Gnr 29, bnr 397, seksjon 18) er solgt for kr 3.050.000 fra Hilde Norma Lindahl til Martine Berg (28.06.2021)

Leirbotnvatn Sør 41 (Gnr 41, bnr 13) er solgt for kr 700.000 fra May Qvive til Jørn Daniel Hole (29.06.2021)

Seljeveien 8 A (Gnr 33, bnr 996, seksjon 1) er solgt for kr 3.200.000 fra Tor-Magne Olsen til Bülent Dogan og Christina Arnesen Dogan (30.06.2021)

Steinfosstien 6 (Gnr 24, bnr 65) er solgt for kr 7.000.000 fra Tatiana Mikkelsen til Aina Kristensen og Tormod Kristensen (30.06.2021)