Børstrand kommer fra stillingen som avdelingsleder for pleie og omsorg i Loppa kommune. Onsdag denne uka ble hun formelt tilsatt som ny helse- og omsorgssjef i Loppa. Børstrand vil dermed få ansvar for å forvalte om lag 60 prosent av kommunens totale budsjett samt et stort antall ansatte innen helse- og omsorgstjenesten i kommunen.