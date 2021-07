– En dag med venner, grilling og toppturer gjør meg glad

nyheter

Hva gjør du helst når sola skinner?

– Når sola skinner drar jeg til Gakorivannet sammen med venner, hvor vi bader, griller og soler oss. Vi avslutter gjerne dagen med en topptur.

Hva gjør deg glad?

– Det som gjør meg glad er å finne på ulike aktiviteter med vennene og familien min.

Hva er ditt beste sommerminne?

– Mitt beste sommerminne er fotballturneringene i Piteå. Alltid trivelig på en litt lengre tur med venner og ballspill. I tillegg føltes sommeren mye lengre ut da jeg var yngre og hadde null bekymringer.

Hva er din drømmeferie?

– Min drømmeferie akkurat nå er en norgesferie, med Lofoten som destinasjon. Fint reisemål for å se på deilig norsk natur.

Hvor går ferien i år?

– I år går ferien til hytta på Korsnes. Hva ønsker du aller helst på middagsbordet?– Grillmat er fint på fine sommerdager.

Har du en last du gjerne vil bli kvitt?

– Jeg har egentlig ikke noen stor last som plager meg, men det hadde vært godt å få vekk disse korona-restriksjonene og at ting normaliserer seg igjen.

Hva er din beste egenskap?

– Min beste egenskap er at jeg er rolig og behersket.

Hva liker du å se på TV?

– Jeg ser veldig lite på TV, men jeg liker å se på EM (og andre fotballmesterskap)

Hvilken musikk får deg i godt humør?

– Rap og popmusikk er det som får meg i godt humør og det er definitivt det jeg hører mest på.

Hvilket lesestoff foretrekker du?

– Jeg er glad i å lese om «fun facts». Sakprosa-tekster er det jeg foretrekker.

Hvilken person utenom familien beundrer du mest?

– Det må bli Elon Musk. Han jobber for å gjøre menneskeheten bedre i det lange løp.

Hva hadde du brukt en milliongevinst i Lotto på?

– Med en milliongevinst ville jeg nedbetalt studielån og spart så jeg kunne kommet meg inn på boligmarkedet.

Hvor mye tid bruker du på sosiale medier i løpet av et døgn?

– Ifølge telefonrapportene mine bruker vi ca. 2 timer på sosiale medier i løpet av et døgn.

Hva er bra med Finnmark?

– Det er mye bra med Finnmark, men det beste må være muligheten til å se nordlyset, midnattssola, den fine naturen og at vi får mye snø på vinteren.

Hvilket tilbud savner du i Alta?

– Padeltennis er et tilbud jeg savner. Jeg spilte det i Trondheim og det var veldig gøy. Anbefales virkelig!

Vil du ha tilbake Finnmark som selvstendig fylke eller er det greit med Troms og Finnmark fylkeskommune?

– Isolert sett skulle jeg ønske at Finnmark beholdt navnet. Trenger ikke endre navnet geografisk, selv om det er mye annet politisk som foregår.

Hvordan har koronatiden vært for deg?

– Koronatiden har vært kjedelig for oss alle, og for meg har jeg vært mye hjemme og sett lite folk, men samtidig har jeg møtt og snakket med mange venner over Internett.

Av Espen Eira Tangstad