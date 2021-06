Fikk inn 60 søknader fra ungdom, nå har Peppes investert i mopedbil

I april søkte Peppes pizza etter ny sjåfør, og åpnet for at de under 18 med mopedbil og mopedbillappen kunne søke på jobben. Ikke mindre enn 60 mopedbilsjåfører under 18 søkte på stillingen.