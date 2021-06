Truer med å trekke tilbake spillemidlene

nyheter

Kulturdepartementet har bedt Alta kommune å redegjøre for Actic Alta og Alta Livredningsklubb bruk av Nordlysbadet. Dette fordi Nordlysbadet er delvis finansiert av spillemidler, og departementet mener at Actic Alta og Alta Livredningsklubbs bruk av anlegget er i strid med bestemmelsene for bruk av spillemidler. Nordlysbadet ble ferdigstilt i 2011 og er delfinansiert med tilsammen 19625000 kroner i spillemidler.