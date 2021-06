nyheter

Mandag ettermiddag ble politiet varslet om et ved Skarvbergtunnelen. En syklist falt på nordsiden av tunnelen og slo hodet i fallet.

– Sea-King er på tur til stedet. Bilister må vise hensyn. Veien kan bli sperret i perioder, heter det fra Finnmark politidistrikt.

Operasjonsleder Tarjei Leinan Mathisen sier til Altaposten at hendelsen fremstår som et helseoppdrag, og at politiet derfor ikke sender folk til stedet.

Skadeomfanget er ukjent.