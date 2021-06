Her endte rekordforsøket: – Det har skjedd en ulykke

nyheter

I løpet av kvelden var det ventet at Øystein Dahl skulle ankomme Nordkapp, i jakten på solo-rekorden for syklister på strekningen Lindesnes-Nordkapp. I likhet med i fjor syklet Dahl strekningen til inntekt for Barnekreftforeningen, under fanen «Sykkelaksjonen 2021». Sykkelturen gikk i godt driv mot Nordkapp, og mandag formiddag passerte Dahl Alta.

Men like nord for Skarvbergtunnelen gikk det galt.

Politiet twitret litt før klokka 18 om et uhell der en syklist hadde falt og slått hodet. Det viser seg at dette var Dahl, bekreftes på facebooksiden til Sykkelaksjonen 2021.

Her skriver administrator for siden en melding til de mange følgerne:

«Hei alle sammen. Det har seg slik at det har skjedd en ulykke på veien hvor Øystein har falt og slått seg. Han ble fort tatt hånd om og har blitt hentet av ambulansehelikopter. Vi sender varme tanker til Øystein og hans familie.»

Parallelt med syklingen har det vært samlet inn penger til Barnekreftforeningen, og mandag ettermiddag hadde det innsamlede beløpet passert 600.000 kroner.