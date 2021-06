Nær 3,5 millioner til næringslivet i Alta

nyheter

Stortinget har til sammen bevilget 3,05 mrd. kroner til en kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Regjeringen har gjennom vinteren og våren fordelt 1,75 mrd. kroner over to omganger. Regjeringen fordeler nå 750 millioner kroner. 550 millioner kan fordeles senere, ved behov. Dette melder regjeringen i en pressemelding.