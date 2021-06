nyheter

Alta kommune har fått svar på nye koronatester. Her viser det seg at to prøver er positive, uten at situasjonen endres i særlig grad.

Det er nærkontakter som har vært i karantene, som nå er i isolasjon. Tilfellene gir ingen nye nærkontakter, heter det i statusoppdateringen fra ordfører Monica Nielsen.