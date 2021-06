Positiv test kjent i natt

nyheter

Alta kommune har fått svar på nye koronatester i løpet av torsdagen. Her viser det seg at tre prøver er positive, uten at situasjonen endres i særlig grad.

I går ettermiddag var det to nye positive tester.

– Det er nærkontakter som har vært i karantene, som nå er i isolasjon. Tilfellene gir ingen nye nærkontakter, het det i statusoppdateringen fra ordfører Monica Nielsen torsdag ettermiddag

I natt før klokken 01 kom det ytterligere en positiv test, slik at tallet økte til tre.

– En ny smittet i kveld. Sittet i karantene med få nye nærkontakter, opplyses det.