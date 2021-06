nyheter

«Mii čavget suittehiid – Vi tar grep» heter det nye prosjektet som skal sikre en sund og bærekraftig kommuneøkonomi i Kautokeino kommune i årene som kommer. Et enstemmig kommunestyre vedtok på torsdagens kommunestyremøte at prosjektet skal igangsettes til høsten, under forutsetning av at også Statsforvalteren i Troms og Finnmark bevilger midler til prosjektet. Konstituert kommunedirektør Karin Hætta kunne opplyse at Statsforvalteren allerede har innvilget 650000 kroner til prosjektets første år.