nyheter

Det var øyenvitner som beskrev sparket som om kvinnens hode var en fotball og han skulle ta straffespark. Sparket var kraftig og førte til at fornærmede smalt bakhodet inn i veggen bak. Vitnene kunne høre smellet. Begge vitnene forklarte at det så brutalt ut, og at de først tenkte at fornærmede var død. Hun blødde fra hodet og lå urørlig.