Stipendiat Mille Sofie Stenmarck og prosjektleder Mathias Barra i forskningprosjektet Sevpri skjønner at de kanskje har valgt feil dag når de forsøker å få deltakere til å stille opp på St. Hans, men de prøver likevel. De oppfordrer folk til å komme til UiT campus Alta for å snakke om alvorlighet innen helse allerede i ettermiddag.

– Spørsmålet er: Når synes du en sykdom er alvorlig? og hvorfor?

Alvorlighet

Bakgrunn for samtalene er at folk har ulike oppfatninger av hva «alvorlighet» er når man snakker om helse. Vi er nemlig ikke alltid enige om hva som er en alvorlig sykdom. Barra forklarer at noen mener det er når noen skal dø, mens andre ser på kroniske sykdommer i en familie som alvorlig.

I retningslinjene for prioriteringer av helseressurser så skal man legge vekt på kostnad og nytte. Man skal også legge ekstra vekt på tiltak som er rettet mot særs alvorlige tilstander, men det er ikke helt tydelig hva alvorlighet er.

– Så har vi en mistanke om at folk her er litt mer hardføre enn andre steder i landet, sier Barra.

Send SMS

De som kunne tenke seg å være med i undersøkelsen og si noe om dette må sende en SMS til 906 80 134, så ringer de deg tilbake. De ønsker også personer med samisk bakgrunn. Det vil bli tatt lydopptak av samtalene og disse vil bli behandlet konfidensielt. Det kan også komme frem personlige opplysninger om den enkelte deltaker under samtalene, og de forventer derfor at deltakerne samtykker til taushetsplikt.

– Man må regne med at det tar to-tre timer. Dette er et tema som engasjerer mange og vi får gode tilbakemeldingene fra de som har deltatt, sier Stenmarck.

Forskningsprosjektet Sevpri er i regi av Akershus universitetsykehus (Ahus).

– Deltakerne må møte opp på UiT campus Alta i dag klokken 17. De som deltar får både servering og et gavekort på 500 kroner, sier Barra.