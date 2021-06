– Viktig for oss å hedre Nils Mathis

nyheter

Sykkeltrimmen har en lang og stolt tradisjon siden første gang i 1978, men den 44. utgaven ble helt spesiell. Arrangøren Motorklubben ville hedre avdøde ildsjel Nils Mathis O. Hætta, også kalt Nimma. Løpet bar også hans navn med «Nimmas minneløp».

Minneprotokoll

Ute i løypa var det laget en egen minneplass, der Nimmas egen stol var lagt ut, med bilde og en minneprotokoll. Veldig mange satte pris på dette og skrev en hilsen i boka.

– Vi tror folk satte pris på dette og det var viktig for oss å hedre en av nestorene i klubben, forteller påtroppende leder Aslak Sokki.

Ute i løypa sitter Risten Elle Siri og slapper av på en benk, etter å ha skrevet i minneprotokollen.

– Dette var veldig fint. Minnestedet er pyntet opp med gamle sykler og blomster og man føler en ro ved å stoppe her og minnes Nimma, som var veldig sentral i lokalsamfunnet vårt. Virkelig rørende gjort, sier hun.

570 deltok i år

Rekord på antall deltakere er fra 1993 med 1.292 deltakere, og selv om det er langt frem dit, er arrangøren strålende fornøyd med at hele 570 deltok i år. Ny rekord for Kautokeino motorklubb. Været skiftet mellom lett yr og varmende sol, før det skyllet litt ned på tampen, men det hindret ikke folk å stille opp i folkehelsas navn.

Av disse var det 301 kvinner, 268 menn og 11 hunder registrert hos arrangøren. Eldste deltaker var 89 år, mens den yngste kun 5 uker. På kiosken i løypa kunne disse leske seg med kald og varm drikke og på manyen fant man også lokal mat som tørkakjøtt og egenproduserte gjeddeburgere, noe folket satte pris på.

Sykkeltrimmen kalles vårens vakreste eventyr og tidligere år hvalfartet folk fra nabokommunene for å delta. Nå er interessen på tur opp igjen, tror arrangøren.

– Vi merker større interesse, så vi tror da at interessen for sykkel har tatt seg opp, og det å kunne få seg litt trim. Og kanskje var det godt for folk å møtes litt igjen etter en langvarig pandemi, fortller Aslak Sokki.

Sykler i premier

Motorklubben pløyer det meste av overskuddet tilbake til deltakerne, mens noe går til barneidretten.

– Vi kjøper sykler av overskuddet, som trekkes blant alle deltakere, mens noe går til barneidretten i klubben vår. I år delte vi ut premer for nesten 70.000 kroner, og vi er veldig takknemlige for næringslivet som bidrar med en god slump av dette til sykketrimmen, sier Sokki avslutningsvis.