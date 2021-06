Hærverket tar ingen ende: – Kjipt

nyheter

Hun har lagt merke til alle skadene som på mystisk vis har oppstått på biler i Alta for tiden, og bestemte seg etter å ha pratet med sin mor å sjekke sin egen bil. Sikkert som banken så var det en «flott» ripe over førerdøra på hennes Kia Ceed.

– Det er og noe som har skjedd med frontlyktene, sier Anniken Jansen skuffet.

Tatt hjemme på parkeringsplassen

Hun kan ikke tenke seg at det er voksne mennesker som går og riper opp biler i Alta, da de fleste over 16 i byen har egne kjøretøy og ser verdien av de.

– Hendelsene har vært på ulike steder, og jeg nekter å tro at voksne mennesker over 16 år gjør dette. Det er kjipt at dette skjer når det er den første bilen du med egne penger har kjøpt, og nedbetalt lånet på.

Hun oppdaget skaden fredag kveld, og har derfor ikke rukket innom verksted for å taksere skaden. Jansen er og usikker på om hun gidder og gjøre noe med den.

– Bilen er ikke så dyr, og det er kun den ene ripen. Jeg kjøpte bilen brukt så jeg er litt usikker på om jeg gidder å bruke pengene på å rette opp i en skjønnhetsfeil.

Hun bor egentlig i Trondheim hvor hun går på skole, men er for tiden hjemme i Alta, nærmere bestemt Thomasbakken på ferie. Det er også her bilen har fått ripen.

– Bilen har stått hjemme på parkeringsplassen bak huset. Den har ikke stått på noen form for offentlig parkeringsplass, og det er litt ekkelt at dette skjer hjemme, avslutter Jansen.