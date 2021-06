Se video: Slik fikset de den flomskadde brua på bare 19 timer

nyheter

Det ble en hektisk søndag for bruforvalter Frode Lyng Hansen, kollegaene i Statens vegvesen og for ansatte ved flere entreprenørbedrifter i Alta og Kautokeino. Etter kraftig snøsmelting og noe regn valgte den flomstore Garrajohka seg et nytt elveleie like over brua. Der elva tidligere har blitt «bremset» gjennom en slak sving, ble vannmassene presset rett inn mot brukaret på sørsiden.