I Altaposten gikk leder i Alta Bondelag, Lasse Johnsen, ut og betegnet krisen som Årøya-samfunnet og et av fylkets største gårdsbruk er satt i, som politisk handlingslammelse. Fylkesråden for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, avviser at hun er handlingslammet.