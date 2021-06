nyheter

Sentrale politikere Altaposten har vært i kontakt med, både i Senterpartiet, Ap og Venstre, signaliserer at de er så skuffet over at Alta er skviset fra makt og innflytelse, men enda verre at folkekravet om likeverdige helsetilbud og en snarlig oppstart av flaksehalsen Kløfta og Eiby på E45 motarbeides.