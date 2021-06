nyheter

– Vi ønsker at det å oppleve Alta skal dreie seg om å oppleve vår levemåte. Er vi flinke til å kommunisere dette ut, så kommer vi til å få mer av den type gjester vi helst vil ha. Og så må vi sørge for at disse gjestene blir her lenge og viser betalingslyst, sier den nye lederen for destinasjonsselskapet Visit Alta, Katja Pettersen.