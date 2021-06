nyheter

Alta kommune melder om to nye smittede.

– Personene har ikke vært i karantene. Da de fikk symtomer bestilte de test, opplyser Alta kommune

De har testet seg tidlig, noe som gir få nærkontakter.

– Smittesporing pågår for å finne smittevei og for å få oversikt over smittetilfellene, heter det.