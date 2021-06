Må tørre å ta hjertestarteren i bruk når det er nødvendig

nyheter

Lørdag segnet midtbanespilleren Christian Eriksen om på banen under Danmarks åpningskamp i EM, og fikk etter kort tid hjerte/lungeredning og senere livreddende hjelp av hjertestarter.

Eriksen er for tiden innlagt på Rikshospitalet i København og skal være stabil.

Hendelsen viser viktigheten av hjelp raskt tilgjengelig når slike illebefinnender skjer, og lokalt trenger vi ikke gå tilbake mer enn snaut 9 års tid for å finne en lignende hendelse i vår egen lekestue Finnmarkshallen.

Reddet trolig livet med hjertestarter

Tidligere Alta IF-, RIL og BUL-spiller Atle Hansen falt nemlig om med hjertestans under trening i 2012. Lagkamerater og en lett tilgjengelig hjertestarter berget trolig Hansens liv.

– Det var noen uten kurs som betjente hjertestarteren, mens de med kurs observerte, forteller daglig leder i BUL, Rune Stamnes, som den dag i dag husker hendelsen svært godt.

Stamnes så også Eriksens illebefinnende på TV-skjermen, slik mange andre nordmenn og gjorde. Han legger ikke skjul på at situasjonen satt en støkk i han.

– Hjertestartere er enkel i bruk, og at man tør å ta den i bruk når det er nødvendig er veldig viktig. De er brukervennlig, og selv om du ikke er kurset er det god veiledning i maskinen som forteller deg hva du skal gjøre.

planlegger kurs

BUL har fire hjertestartere tilgjengelig ved sine anlegg, og planlegger for tiden egne kurs hvor de inviterer både medlemmer og muligens andre utenforstående for å lære hvordan man tar i bruk hjertestarterne. Stamnes mener terskelen for å ta i bruk utstyret vil bli lavere når man har holdt den i handa tidligere – før en eventuell situasjon oppstår.

– Vi har måttet utsette kursene på grunn av korona, men så snart det åpnes opp for det vil vi gjennomføre. Vi har hatt hjertestarter i mange år nå, men håper selvfølgelig at den aldri trenger tas i bruk. At den henger ved banen er betryggende å vite i seg selv, og at man har slikt utstyr er livsviktig, påpeker Stamnes.

Her kan du se oversikten over registrerte hjertestartere i Alta.

Har du eller deres organisasjon en hjertestarter tilgjengelig? Den kan registreres på 113.no eller norskhjertestarterregister.no dersom dette ikke allerede er blitt gjort.