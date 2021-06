nyheter

Roger Berg og Sandra Tjørn er to av 35 veteraner som har tilbrakt de siste dagene ved Altaelva. Her har Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) arrangert fiskecamp for veteraner for 17. gang. Berg har deltatt ni ganger og Tjørn er på sin andre camp.– Det blir mye fisking og lite fisk, oppsummerer de to veteranene halvveis i oppholdet.– Men så lenge flua er i vannet er det håp, mener Berg, som beskriver seg selv som nybegynner med fluestanga.NVIO er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner, samt deres pårørende.