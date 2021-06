NRS ryddet opp da de dro

nyheter

Søndagens oppslag om oppryddingen på Årøya er blitt korrigert av en leser med kjennskap til historien. Vedkommende hevder at skrotet, bilvrak, ødelagt utstyr og alt mulig rart som har ligget på hele plassen ved fergeleiet i mange år, ikke var å finne på tomta til NRS. Dette var etterlatenskaper fra Altafjord Oppdrett, og at det er de som stod bak denne bedriften som nå har sørget for å få området ryddet.