Ble nedringt etter bønn om koronatesting

nyheter

30 smittede de siste to ukene uroer kriseledelsen, som hadde møte klokken 18 søndag kveld. 15 av disse er avdekket siden fredag og til i dag.

– De 30 tilhører tre ulike utbrudd. Vi kjenner smittevei internt, men ikke inngangen. To av utbruddene stammer direkte fra sosiale sammenkomster. Det siste utbruddet fra fredag er ikke knyttet til sosiale sammenkomster, heter det fra kommunen.

Ettersom to har gått ut av isolasjon mandag, sitter det i skrivende stund 20 personer i isolasjon, mens 237 personer er i karantene.

Oppbemannet koronatelefonen

Den største bekymring til Alta kommune er at de kjenner til at mange går i dagevis, opptil i flere uker, med symptomer uten å teste seg. Den innstendige oppfordringen søndag var at folk sørget for å bestille test selv med milde koronasymptomer.

Denne oppfordringen ble tatt ad notam, forteller ordfører Monica Nielsen (Ap) mandag formiddag. For fra morgenen av sto ikke koronatelefonen stille.

– Vi har nå oppbemannet koronatelefonen, slik at vi skal kunne håndtere enda flere henvendelser.

Ordføreren forteller at 101 personer ble testet søndag, og at flere testes mandag. Kommunen forventer flere positive testresultater den kommende tiden.

– Smittetrenden i Alta akkurat nå er stigende, og det liker vi dårlig. Det er urovekkende at vi har hatt 15 nye tilfeller fra fredag til søndag, sier ordføreren.

Viktig testing

Nielsen gjentar oppfordringen fra søndag om å ha ekstra lav terskel for å bestille testing.

– De fleste er flinke, men en god del venter for lenge, får vi tilbakemeldinger om fra smittesporerne. Det er enkelte som sier de «har kjent på sår hals», «har hatt tett nese», eller har tenkt «det er ikke korona, det går over» uten å teste seg, og slik kan det ikke være nå. Skal vi få ned smittetrykket, så må vi teste oss tidlig og holde oss hjemme, i ro, om vi får symptomer. Det er og viktig at vi begrenser antall nærkontakter slik situasjonen er nå.

Ordføreren frykter at Alta ender opp med å ikke kunne følge samme gjenåpningstempo som resten av landet.

– Onsdag klokka 10 er Formannskapet i Alta innkalt til et ekstraordinært møte, hvor vi får en koronaoppdatering og skal vurdere en lokal forskrift. Trinn tre i den nasjonale gjenåpningsplanen starter 17. juni, og slik det ser ut nå er det ikke sikkert at vi kan følge denne. Folkehelseinstituttets anbefalinger er at vi må være forberedt på at vi kanskje ikke kan følge den nasjonale gjenåpningen, sier hun.

Må gjøre en jobb nå

Søndag varslet kommunen at events som Alta Live og Altaturneringen henger i en tynn tråd, dersom smitteutbruddene ikke slås ned.

– Er det ikke for tidlig å gjøre vurderinger rundt disse arrangementene nå?

– Nei, vi vet av erfaring at det tar lang tid å slå ned et utbrudd. Når folk i tillegg venter lenge med å teste seg, så «lever» utbruddene lengre. Også derfor er det viktig å gjøre en jobb nå for å få ned smitten, slik at vi kan ha et mer åpent Alta gjennom sommeren. Det nytter ikke å ta et skippertak et par uker før arrangementene skal finne sted.

– Hva tenker dere om sommerskoletilbudene til kommunen, som ventelig samler masse unger og ungdommer?

– Vi har drøftet dette, og her gjøres løpende vurderinger. De har allerede gjort gode koronatilpasninger i forhold til kohorter og slikt, men det er også tatt inn i planleggingen at ting kan endre seg. De skal ha en plan b, som kan settes i verk om nødvendig. I verste fall kan større utbrudd gi andre konsekvenser, men det er for tidlig å si noe om nå.