nyheter

– Per dags dato lover det ikke godt med tanke på smittetallene, også har vi leverandører og tjenester som vi kjøper som er avhengige av å få et svar fra oss tidligst mulig. I tillegg så vi at publikum ble utålmodig angående hva som skjer videre, forteller festivalsjef Alise Fors, og tilføyer;