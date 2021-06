Unge kvener returnerte til nord: – Føles som hjemme

nyheter

På hver sin kant av landet sitter det to unge jenter og funderer på planen sin videre i livet, begge med en felles arv i nord og en interesse for friluftsliv. I Oslo sitter 19 år gamle Maria Lane med en nysgjerrighet på de kvenske røttene sine i nord, men lite kjennskap til hva det faktisk betyr. Moren til Maria, Pia Lane, er opprinnelig fra Bugøynes og mye av familien bor enda her oppe. Maria hadde alltid ett ønske om å være litt nærmere familien i nord, og når mamma tilfeldigvis møtte på læreren på hundekjøringslinja Harald Tunheim på et seminar, måtte det være en mening bak det hele.