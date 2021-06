nyheter

På skiltet står Alta Museum oppgitt som kilde, om det er kun som kilde, eller om museet også har finansiert stoppunktet og skiltene, har vi ikke fått fastslått. Det som imidlertid er klart er at det utført en del oppretting på brukaret på den ene siden av Tverrelva, og at en liten maskin har vært i sving. Et stort skilt er montert, og en skiferblokk har sperret av vei ut mot brukaret.