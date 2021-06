Disse har kjøpt og solgt bolig siste uke

nyheter

Alta kommune

Andel av Gnr 44, bnr 1, fnr 24 er overdratt fra Bjørn Hugo Bekkstrand og Veronica Haug til Gunn-Elin J Knutsen og Kjell Ivar P Knutsen (07.06.2021)

Skogveien 48 (Gnr 33, bnr 751) er solgt for kr 6.300.000 fra Lillian Berg til Tor-Magne Olsen (08.06.2021)

Tollevikbergan Borettslag andelsnr 24 er overdratt fra Randi Beate Jakobsen til Beathe Kristine Danielsen, Eva Rasmussen Behner, Fred Arne Ulriksen, Gunn Helga Martinsen, Linda Beathe Stellander og Reidun Rasmussen (08.06.2021)

Trosteveien 8 (Gnr 27, bnr 1302) er solgt for kr 5.750.000 fra Ketil Iki til Anette Sara Andersen og Lene Haugjord (09.06.2021)

Raipasveien 22 C (Gnr 33, bnr 339, seksjon 15) er solgt for kr 2.900.000 fra Ruth Ellinor E Forsberg til Hildegunn Suhr (09.06.2021)

Karl Johnsens vei 14 A (Gnr 29, bnr 480) er solgt for kr 6.990.000 fra Frank Rudolf Olaussen til Hans Julius Norbye og Maret E Mikkelsdtr Eira (09.06.2021)

Kvenvikveien 21 (Gnr 25, bnr 69) er solgt for kr 3.450.000 fra Audrone C Pettersen og Leif Magne Pettersen til Elin Eliasbeth Bjørnø og Trond Eirik Bjørnø (09.06.2021)

Altaveien 238 (Gnr 31, bnr 284) er overdratt fra Sigurd Westgaard til Bjørn Ivar Westgaard, Christian Westgaard, Ellen Birgitte Heitmann, Hanna Elisabeth Westgaard, Hans Arne Westgaard, John Sigurd Westgaard, Kristin Hågensen, Ragnhild Øvergård og Vidar Westgaard (09.06.2021)

Altaveien 238 (Gnr 31, bnr 284) er solgt for kr 4.100.000 fra Bjørn Ivar Westgaard, Christian Westgaard, Ellen Birgitte Heitmann, Hanna Elisabeth Westgaard, Hans Arne Westgaard, John Sigurd Westgaard, Kristin Hågensen, Ragnhild Øvergård og Vidar Westgaard til Vw Holding As (09.06.2021)

Skogheim 26 (Gnr 38, bnr 974) er solgt for kr 857.780 fra Alta Kommune til Lisa Kristensen Knudsen og Tobias Haukland (10.06.2021)

Gakorisletta Brl andelsnr 12 er solgt for kr 3.050.000 fra Maria Eliassen og Radu Octavian Braticevici til Maria Øien (10.06.2021)

Knausen Borettslag andelsnr 6 er solgt for kr 2.190.000 fra Ørjan Thormod Gamst til Eirik Haug Røe (10.06.2021)

Kvileskogen 1 D (Gnr 29, bnr 418, seksjon 4) er solgt for kr 2.500.000 fra Ida Rygvik Marstein til Tone L Johansen Bjørkli (10.06.2021)