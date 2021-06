nyheter

Toppkandidat for Høyre i Finnmark, Vetle Langedahl, gir tommelen opp for en Nasjonal Transportplan hvor regjeringen har fått nærmest hundre prosent gjennom sitt forslag. Tallene viser at det skal brukes 1205 milliarder på vei, bane, flyplasser og havner de neste 12 år. Langedahl mener at dette er naturlige forklaringer på at Finnmark får kun 0,25 prosent av de 1205 milliardene, altså rundt tre milliarder kroner.